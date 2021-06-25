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Зеленський: Порошенко не був зацікавлений в закінченні війни

Зеленський запевнив, що Порошенко йому не цікавий. 

Зеленський: Порошенко не був зацікавлений в закінченні війни
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його попередник Петро Порошенко не був зацікавлений в закінченні війни, а заробляв під час неї гроші.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".

Зеленський нагадав про записи, поширені раніше, на яких людина з голосом, схожим на голос Віктора Медведчука, говорила про обмін полонених і обговорювала комерційні питання з представниками Росії, а також її найманцями на окупованих територіях.

"Всі ці страшні записи, я вважаю, що ці телефонні дзвінки - це чиста державна зрада. І те, що він (Порошенко - ред.), зробив, коли всі повноваження в переговорах передав Медведчуку, в переговорах між Україною і Росією, це говорить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни. Ніхто. Тобто люди робили гроші, ось і все", - сказав президент.

Зеленський запевнив, що Порошенко йому не цікавий. 

“Він не є кимось в політиці, але він не хоче цього зрозуміти", - додав голова держави.

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