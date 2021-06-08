У Харкові внаслідок вибуху постраждали троє людей

Зловмиснка затримали, зараз з ним працюють поліцейські.

В одному з районів Харкова пролунав вибух, за попередньою інформацією правоохоронців йдеться про підрив гранати. Внаслідок інциденту постраждали троє людей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Поліція встановлює обставини вибуху в Основ'янському районі Харкова. Попередньо, невідомий громадянин кинув гранату. Постраждали троє людей, медики надають допомогу на місці події”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформацію про подію правоохоронці отримали близько 22 години від перехожого. За адресою виїхала слідчо-оперативна група.

“Зловмисника затримали, зараз з ним працюють поліцейські. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, з'ясовуються усі обставини події”, - мовиться у повідомленні.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, інциденту передувала бійка в компанії молодих хлопців. Потім один з них кинув у натовп гранату.

Наразі постраждалі доставлені в лікарню, стан наймолодшого (16-річного хлопця) оцінюється як середньої тяжкості.

"У потерпілого 2005 р.н. - проникаюче поранення грудної клітини, стан середньої тяжкості, у двох інших (1988 і 2002 р.н.) - задовільний", - повідомили “Інтерфакс-Україна” у відділі комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

Нагадаємо, 12 травня в Івано-Франківську пострілом з ракетного протитанкового гранатомета підірвали автомобіль BMW Х5.