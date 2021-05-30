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Помер посол України в Таїланді Андрій Бешта (оновлено)

Він помер у ніч на 30 травня.

Помер посол України в Таїланді Андрій Бешта (оновлено)

У ніч на неділю, 30 травня помер Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Таїланд Андрій Бешта.

Про це Президент Володимир Зеленський написав у Твітері.

“Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким”, – йдеться у повідомленні.

У МЗС у свою чергу повідомили, що “30 травня на 45-му році життя відійшов у вічність Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Таїланд Андрій Петрович Бешта”.

Бешта розпочав роботу в МЗС України в 1998 році після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Працював у сфері багатосторонніх відносин в центральному апараті МЗС, направлявся в закордонні відрядження до Постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку та Посольства України в Таїланді, був членом української делегації для участі в роботі 67-70-ї сесій Генеральної Асамблеї ООН.

З листопада 2015 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі та М’янмі за сумісництвом.

“Міністерство закордонних справ України висловлює глибокі співчуття родині та близьким померлого у зв’язку з цією непоправною втратою”, – додали у відомстві.

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