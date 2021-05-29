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На Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни

Роботи з обстеження території тривають.

На Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни
Фото: ДСНС

У Звенигородському районі Черкаської області піротехники знайшли 233 снаряди часів Другої світової війни.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що група піротехнічних робіт і підводного розмінування під час обстеження території біля селища Єрки виявила 223 вибухонебезпечних предмети.

Зокрема, були вилучені 192 артилерійських снаряди калібром 76 мм, 21 артилерійський снаряд калібром 85 мм, одна мінометна міна калібром 81 мм і 6 гранат.

Роботи з обстеження території тривають.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував Другу світову війну називати Останньою світовою.

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