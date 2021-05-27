В Україні зафіксовано менше 1% побічних реакцій від COVID-вакцинаціїі

"Користь від введення вакцин у захисті від коронавірусної хвороби продовжує переважати можливі ризики".

Після майже мільйона введених доз вакцин від коронавірусу зафіксовано 1436 повідомлень про ускладнення внаслідок щеплення. Ця цифра складає менше 1% від загальної кількості вакцинацій.

Такі результати містить щотижневий моніторинг за безпекою вакцин проти Covid-19, оприлюднений Державним експертним центром Міністерства охорони здоров'я України.

Відсоток виникнення Несприятливих подій після імунізації (НППІ) за кожною з вакцин наразі виглядає так:

0,22% після вакцини Covishield;

0,049% після вакцини CoronaVac;

0,034% після вакцини Comirnaty (Pfizer);

0,083% після вакцини AstraZeneca.

"Користь від введення вакцин у захисті від коронавірусної хвороби продовжує переважати можливі ризики", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні до України прибуло 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech.

Крім того до України прибула перша партія вакцини від ковіду виробника Pfizer, придбана за державний кошт.