Сучасні міжкімнатні двері: дизайнерські інновації

Провідні виробники дверей, представлені в «Тріо Двері», - Astori, Dooris, VPorte, Maxwood, Wakewood та інші, пропонують широкий вибір надійних і ексклюзивних виробів для житлових і комерційних приміщень.

Покриття

Престижні двері з масиву дерева в класичному стилі та оригінальному декорі представлені різними за ціною варіантами в залежності від різних сортів деревини.

Широка номенклатура доступних за ціною міжкімнатних дверей з якісним шпонованим покриттям або фарбованих дає можливість підібрати варіант під інтер'єри будь-якого стилю.

Популярністю користуються моделі в комбінованому покритті: шпон + фарба, скло + шпон тощо.

Дизайн

Витонченості та особливого шарму придадуть приміщенню двері з абстрактними або рослинними орнаментами фрезерування, з вишуканими фільонками, зі скляними або шпонованими вставками.

Моделі з елегантним алюмінієвим молдингом, в тому числі фарбованим чорним, допоможуть створити цікаві ідеї в інтер'єрі.

Універсальне стильове рішення для різних зон приміщення - двері з різною обробкою з двох сторін.

Конструкція

Двері-невидимки, без лиштви, можуть злитися із стіною, виділяючись візуально тільки контуром і дверною ручкою. Трендовий варіант для стилю мінімалізм або скандинавський.

Розсувні скляні перегородки популярні завдяки функціональності та ефектному дизайну. Найбільш цікаві моделі фабрики Astori в стилі лофт з чорним алюмінієвим профілем і ультра прозорим склом.

Модні кольорові тенденції міжкімнатних дверей

Модними в цьому сезоні є варіанти міжкімнатних дверей в матовому покритті емалі. Дизайнери в цьому році вибирають сучасні міжкімнатні двері в пастельних відтінках бежево-сірої гами, які гармонійно та стильно виглядають в інтер'єрах європейського типу, в скандинавському, неокласичному або хай-тек стилях.

Дзеркальні двері можна виконати як в стандартному відтінку - дзеркало срібло, так і тонованих - бронза, графіт. Особливо ефектно виглядають такі кольори в сатинованому варіанті.

Двері в покритті натурального або модифікованого шпону мають унікальні колірні рішення та текстури. Дизайнери свою перевагу надають деревині світлих і коричневих відтінків - сандал, дуб радіальний, дуб рустикаль, ясен, горіх американський, горіх буделлі тощо.

Різноманітність конструктивних елементів і колірної гами в номенклатурі дверей, які представляють магазини дверей Triodveri, допоможе створити затишну, індивідуальну, стильну та комфортну атмосферу в квартирі, будинку або офісі.