«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Плацкартний квиток для Лукашенка
Плацкартний квиток для Лукашенка
Вертоліт для армії українського виробництва: шанси є
Вертоліт для армії українського виробництва: шанси є
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сучасні міжкімнатні двері: дизайнерські інновації

Провідні виробники дверей, представлені в «Тріо Двері», - Astori, Dooris, VPorte, Maxwood, Wakewood та інші, пропонують широкий вибір надійних і ексклюзивних виробів для житлових і комерційних приміщень.

Покриття

Престижні двері з масиву дерева в класичному стилі та оригінальному декорі представлені різними за ціною варіантами в залежності від різних сортів деревини.

Широка номенклатура доступних за ціною міжкімнатних дверей з якісним шпонованим покриттям або фарбованих дає можливість підібрати варіант під інтер'єри будь-якого стилю.

Популярністю користуються моделі в комбінованому покритті: шпон + фарба, скло + шпон тощо.

Дизайн

Витонченості та особливого шарму придадуть приміщенню двері з абстрактними або рослинними орнаментами фрезерування, з вишуканими фільонками, зі скляними або шпонованими вставками.

Моделі з елегантним алюмінієвим молдингом, в тому числі фарбованим чорним, допоможуть створити цікаві ідеї в інтер'єрі.

Універсальне стильове рішення для різних зон приміщення - двері з різною обробкою з двох сторін.

Конструкція

Двері-невидимки, без лиштви, можуть злитися із стіною, виділяючись візуально тільки контуром і дверною ручкою. Трендовий варіант для стилю мінімалізм або скандинавський.

Розсувні скляні перегородки популярні завдяки функціональності та ефектному дизайну. Найбільш цікаві моделі фабрики Astori в стилі лофт з чорним алюмінієвим профілем і ультра прозорим склом.

Модні кольорові тенденції міжкімнатних дверей

Модними в цьому сезоні є варіанти міжкімнатних дверей в матовому покритті емалі. Дизайнери в цьому році вибирають сучасні міжкімнатні двері в пастельних відтінках бежево-сірої гами, які гармонійно та стильно виглядають в інтер'єрах європейського типу, в скандинавському, неокласичному або хай-тек стилях.

Дзеркальні двері можна виконати як в стандартному відтінку - дзеркало срібло, так і тонованих - бронза, графіт. Особливо ефектно виглядають такі кольори в сатинованому варіанті.

Двері в покритті натурального або модифікованого шпону мають унікальні колірні рішення та текстури. Дизайнери свою перевагу надають деревині світлих і коричневих відтінків - сандал, дуб радіальний, дуб рустикаль, ясен, горіх американський, горіх буделлі тощо.

Різноманітність конструктивних елементів і колірної гами в номенклатурі дверей, які представляють магазини дверей Triodveri, допоможе створити затишну, індивідуальну, стильну та комфортну атмосферу в квартирі, будинку або офісі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також