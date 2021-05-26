«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Плацкартний квиток для Лукашенка
Плацкартний квиток для Лукашенка
Вертоліт для армії українського виробництва: шанси є
Вертоліт для армії українського виробництва: шанси є
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Вчені зібралися на мітинг проти оренди будівлі Інституту фізіології Управлінням держохорони за 1 гривню на рік

УДО орендуватиме будівлю площею понад 1000 кв. метрів. 

Фото: Макс Требухов

У Києві біля будівлі корпусу наукового Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця на вул. Богомольця, 8 зібралася акція проти оренди будівлі Управлінням держохорони.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Організатори "Мітингу за науку" закликають скасувати договір оренди на 10 років адміністративно-лабораторного корпусу інституту вартістю в одну гривню за рік. Йдеться про адміністративно-лабораторний корпус зі складом №1, загальною площею 1158,1 квадратного метра та частину асфальтного покриття загальною площею 780 квадратних метрів.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Це не перша і не остання наукова споруда, яка передана іншим установам без жодної користі для науковців, фінансування яких залишається в нашій країні мізерним. Цій хибній практиці час покласти край! Захисти науку - подбай про своє майбутнє!" - йдеться в анонсі акції.

Як писало "Радіо Свобода", договір укладено за умови проведення ремонтних робіт на суму не менше 520 тисяч гривень.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Наприкінці лютого стало відомо, що забрати будівлю в Інституту фізіології НАН для розміщення там особового складу хоче Міністерство внутрішніх справ. Йшлося про центральний корпус Інституту фізіології НАНУ на Богомольця, 4.

Як розповів LB.ua професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко, в цьому корпусі розміщується щонайменше вісім відділів Інституту, там стоїть електронний мікроскоп, два поверхи будівлі займає віварій.

“Там все, що потрібно для функціонування Інституту. Забрати цей корпус - це закриття провідного Інституту в галузі біології, фізіології. В цьому корпусі проводяться міжнародні конференції, там працювала купа майбутніх нобелевських лауреатів. В ньому були зроблені світового рівня відкриття, наприклад, створена система перфузії клітини”, - зазначав Досенко.

Зрештою президія НАН розглянула це питання і відмовила у проханні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , ,

Читайте також