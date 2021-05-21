За добу в Україні виявили 4 984 нових випадків ковіду, госпіталізовано 1 785 осіб

За минулу добу в Україні зафіксовано 4 984 нових випадків захворювань на коронавірус COVID-19. Серед захворівших - 278 дітей та 97 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорон здоров'я.

Госпіталізовано за добу - 1 785 осіб. 202 пацієнти померли, одужали – 12 845 особи. Також за добу було протестовано: методом ПЛР – 26 154 осіб, методом ІФА – 11 454 осіб, експрес-тестами – 24 969 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 175 382 осіб, одужало – 1 929 039. Від ускладнень захворювання померли 49 101 пацієнт. Всього було здійснено 970 045 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків ковіду зареєстрована у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.

Фото: МОЗ

Нагадаємо, заминулу добу в Україні зафіксовано 5 165 нових випадків COVID-19.

17 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль константував, що в Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу. Її рівень стабільно знижується восьмий тиждень поспіль.