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Київська і Миколаївська області виходять з "червоної" зони

З 1 травня "червоними" залишаться тільки сім регіонів.

Київська і Миколаївська області виходять з "червоної" зони
Фото: Кабмін / Youtube

Київська і Миколаївська область виходять з "червоної" зони.

Про це на брифінгу в п'ятницю повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Сьогодні МОЗ готує подання до державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про виведення з "червоної" рівня епідемічної небезпеки ще двох областей. Це Київська і Миколаївська області", - сказав він.

З 1 травня в "червоній" зоні залишаться тільки сім регіонів. В жодному з них більше немає дефіциту ліжок з киснем.

Нагадаємо, що "червону" зону в Київській області ввели з 24 березня, а в Миколаївській - з 27 березня.

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