Зараз тури до Туреччини користуються великою популярністю. І це не дивно: доступні ціни, розвинена туристична інфраструктура, високий рівень безпеки — те, що треба для ідеального відпустки. Додатковий аргумент "за" - можливість добре зекономити. Звичайно, якщо знати, де шукати найкращі пропозиції турів до Туреччини.

Де можна купити тур: як заощадити

Туристи "зі стажем" точно знають, де, на чому і як це можна зробити. Про переваги і недоліки різних способів економії варто поговорити детальніше, щоб не шкодувати про наслідки свого вибору.

Кажуть, що найкращий тур в Туреччину можна знайти самостійно. Частково це правда. Забронювати рейс на потрібні дати, готель, зістикувати час прильоту, заїзду та виїзду не так просто, як це може здатися. Можливо? Так, але на цій піде маса часу і сил. Можна купити тури в Туреччину безпосередньо у туроператорів. Насправді ціна буде такою ж, як під час бронювання в туристичному агентстві. Переконатися в цьому просто, якщо порівняти ціни. Безсумнівно, вирішувати де краще купувати тури в Туреччину доводиться виключно самостійно. Однак, постарайтеся утриматися від надто привабливих пропозицій. Іноді, за низькою ціною ховаються фірми одноденки, які виманюють гроші у довірливих громадян і зникають. У кращому випадку, ви опинитеся в чужій країні, при цьому готель доведеться бронювати і оплачувати самостійно. Втім, як і купувати зворотний квиток. До раціональних способів економії, які дійсно допомагають економити, можна віднести раннє бронювання. Чим раніше оформити заявку, тим нижче буде ціна. Кращі тури в Туреччину можна купити в самому початку і наприкінці туристичного сезону. Коли немає великого напливу туристів, власники готелів охоче знижують вартість проживання, щоб номери не були порожніми. Враховуючи, що в середньому у вартість входить орієнтовно 7-10 днів, різниця за кожен день виходить цілком відчутною. Найкращі гарячі тури в Туреччину ті, які продають за день до вильоту. Саме в цей момент можна "зловити" неймовірну знижку до 70%. І це не фантастика чи обман, а реальність. Мабуть, єдиний недолік даного способу економії, це необхідність бути готовим вилітати в будь-який момент, що багатьом не підходить через зайнятість на роботі, побутові та сімейні проблеми. До речі, самостійно знайти його не так просто, як це може здатися.

Секретний спосіб економії

Щоб відпустка вдалася, важливо знайти гарне турагентство, що дасть можливість скористатися масою додаткових переваг. Наприклад, підтримку через телефон у будь-який час доби, що обов'язково знадобиться в несподіваних ситуаціях. І не тільки це.

Для вас підберуть найбільш вигідні пропозиції, оскільки тільки професіонали точно знають, де можна відпочивати в Туреччині з комфортом, при цьому не переплачувати. Хочете гарячий тур? Тоді займіться упаковкою багажу: фахівці відстежать і забронюють тур по самій вигідній ціні раніше, ніж це зробить хтось інший. Вам розкажуть коли варто відпочивати, щоб ціна відпустки стала доступною навіть для людей з обмеженим бюджетом.

Де краще купувати тур в Туреччину, знають клієнти туристичного агентства Apl Travel.На сайті компанії ви знайдете всю детальну інформацію, а також дізнаєтеся ще один секретний спосіб економії. Тільки тут можна отримати кешбек і знайти тури дешевше, ніж у туроператорів.