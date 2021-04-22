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МОЗ дозволив роботодавцям записувати працівників у чергу на колективну вакцинацію від коронавірусу

Компанія повинна мати від 50 охочих щепитися. 

МОЗ дозволив роботодавцям записувати працівників у чергу на колективну вакцинацію від коронавірусу
Фото: kyivcity.gov.ua

МОЗ надав можливість проводити колективну вакцинацію від ковіду для роботодавців, що мають в штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися.

Вони можуть записатися в чергу на щеплення проти коронавірусу через контакт-центр за номером: 0 800 60 20 19, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

"Вакцинація проводитиметься за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, що приїде на ваше підприємство", - зазначив він.

Щоб записатися в чергу на вакцинацію компанія має виконати низку умов:

  •   залишити заявку через контакт-центр;
  •   визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;
  •   скласти поіменні списки бажаючих вакцинуватися;
  •   забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;
  •   забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації. 

За один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень. 

Нагадаємо, що індивідуально записатися у список на вакцинацію можна в додатку "Дія" та через сімейного лікаря. Про те, як нині проходить імунізація українців від коронавірусу, читайте в матеріалі LB.ua "10 питань про вакцинацію від коронавірусу: кого, чим і як зараз щеплюватимуть?". 

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