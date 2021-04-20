​У СІЗО помер чоловік, який побив та хотів зґвалтувати жінку в поїзді "Маріуполь - Київ"

Потерпілій повідомили, що суд перенесли у зв'язку зі смертю обвинуваченого.

У слідчому ізоляторі помер Віталій Рудзько, який напав на Анастасію Лугову в поїзді "Маріуполь - Київ" влітку 2020 року.

Про це повідомила сама Лугова у своєму Instagram.

Про смерть чоловіка сама Анастасія дізналася, коли засідання перенесли.

"Друзі, дещо важливе хочу повідомити! Суд перенесли у зв'язку зі смертю обвинувачуваного. Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13 квітня. Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх, у якому я жила весь час час, переживала, що буде, коли Рудзько вийде, чи знайде він мене, як далі жити... Так от - цей страх помер разом з ним!" - написала вона.

Нагадаємо, 1 серпня минулого року в поїзді №84 Київ-Маріуполь один з пасажирів напав на жінку з неповнолітньою дитиною. Він сильно побив її і намагався зґвалтувати. Постраждала Анастасія Лугова описала ситуацію у своєму пості у фейсбуці. Зловмисника затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу. У жовтні справу передали до суду.

Крім того, пізніше з'ясувалося, що зловмисник нібито зайшов у вагон "зайцем" і самовільно зайняв вільне купе.

Після інциденту УЗ вирішила звільнити п'ятьох працівників поїзда за недбалість. Також провела додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення таких ситуацій у майбутньому та зазначила, що провідникам дозволять використовувати газові балончики.

Голова правління УЗ Іван Юрик заявив, що необхідно поновити супровід поїздів співробітниками Національної поліції. Він пообіцяв порушити це питання на нараді з представниками МВС.

У 2014 році в рамках реформи була розформована транспортна міліція, і наряди правоохоронців перестали патрулювати вокзали і бути в поїздах. У березні 2020 року в рамках пілотного проєкту Нацполіція почала супровід двох пасажирських поїздів.