ТКГ досягла згоди про припинення вогню на Донбасі

Сьогодні відбулась екстрена позачергова зустріч Тристоронньюї контактної групи. За її результатами сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що єдиним робочим питанням зустрічі стало повернення до суворого дотримання домовленостей про припинення вогню, досягнутих 22 липня 2020 року.

"Сторони підтвердили: готовність та необхідність дотримання режиму припинення вогню та виконання домовленостей від 22 липня 2020 року; що не залишилося жодних додаткових умов для цього", - йдетьсяуповдіомленні.

За підсумками засідання спільна заява, яку запропонував координатор Підгрупи з безпеки Глава СММ ОБСЄ посол Яшар Халіт Чевік, та на користь прийняття якої висловилася українська сторона, ухвалена не була.

"Російська сторона зажадала внести додаткові корективи у текст підсумкової заяви, які, за оцінками української сторони, мали задум показати її у більш вигідному для неї світлі. Наша позиція: ми ще раз підтверджуємо, що у повному обсязі дотримуємося режиму припинення вогню та продовжуємо змістовні консультації з метою реального зниження рівня насильства на лінії розмежування", - сказано у повідомленні.

Наступне, чергове загальне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.

Нагадаємо, що за результатами чергового засідання ТКГ на рівні глав делегацій 31 березня досягти згоди про припинення вогню на Донбасі не вдалося.