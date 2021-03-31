Мінцифри обіцяє послугу "віртуальні номери" для жителів окупованих територій до липня

Послуга "віртуального номера" для жителів тимчасово окупованих територій запрацює до липня 2021 року.
Про це повідомив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Снавер Сейтхалілев, якого цитує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Доступне та зручне отримання послуг та сервісів нашими громадяни з ТОТ є одним з пріоритетів для нас в частині цифровізації. Саме це, зокрема, й передбачає послуга «віртуальний номер», яку ми спільно з операторами плануємо запустити вже до кінця першого півріччя цього року. Однією з її головних переваг є спрощення доступу до державних сервісів, що надаються за допомогою номеру телефона, в першу чергу у сфері адміністративних, медичних та банківських послуг", - зазначив Сейтхалілєв.
"Віртуальний номер" - це послуга мобільних операторів, за допомогою якої можна користуватися українським номером телефону без наявності фізичної SIM-картки за допомогою мобільного Інтернету або Wi-Fi з використанням додатку. Послуга "віртуальних номерів" наразі використовується у більш ніж 192 країнах світу.
У МінТОТ планують, що усі державні послуги в онлайн-форматі будуть доступні для мешканців ТОТ до 2023 року.
Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів дозволив жителям тимчасово окупованих територій скористатися послугою "е-Малятко" для онлайн-реєстрації дітей. Ця послуга зараз тестується у додатку "Дія".