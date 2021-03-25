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Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про Стратегію воєнної безпеки України"

Головною метою Стратегії воєнної безпеки України є завчасно підготовлена та всебічно забезпечена всеохоплююча оборона України.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про Стратегію воєнної безпеки України"
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський видав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 25 березня 2021 року "Про Стратегію воєнної безпеки України".

Відповідний указ №121 / 2021 від 25 березня опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з документом, головною метою Стратегії воєнної безпеки України є завчасно підготовлена та всебічно забезпечена всеохоплююча оборона України на засадах стримування, стійкості та взаємодії, що забезпечує воєнну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність держави відповідно до Конституції України та в межах державного кордону України, сприяє інтеграції України в євроатлантичний безпековий простір та набуттю членства в НАТО, передбачає активну участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Нагадаємо, 24 березня Володимир Зеленський видав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя».

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