Справа Семенченка: СБУ показала нові докази постачання військових товарів з РФ

Було надано аудіозапис розмов одного з організаторів схеми. Окрім того, оприлюднено листування фігурантів справи у Telegram.

СБУ оприлюднила додаткові докази щодо незаконного постачання військових товарів з Росії в рамках кримінального провадження, яке ведеться проти екснардепа Семена Семенченка та “позаштатного агента НАБУ” Євгена Шевченка за підозрою у створення незаконного збройного формування.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, на брифінгу було надано аудіозапис розмов одного з організаторів схеми. Окрім того, оприлюднено листування фігурантів справи у Telegram.

“Встановлені Службою факти незаконного постачання зброї з РФ засвідчують відсутність у організаторів схеми будь-якого бажання зміцнити обороноздатність нашої держави. Мова йде виключно про приватні мотиви. Отримані дані повністю розвіюють міф, що окремі особи нібито допомагали державі. Як ви бачите, вони закуповували цю групу товарів (клістрони, які використовуються для запуску ракет зенітно-ракетного комплексу С300, - ред.) за ціною у 30 тис. доларів, а продавали оборонним підприємствам – за 200 тис. доларів. Тобто ми бачимо, що про допомогу та відстоювання державницьких інтересів тут мова не йде”, - повідомив начальник 2 Управління СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Костянтин Невмержицький.

Нагадаємо, що учора Служба безпеки України повідомила про викриття нелегальної приватної військової компанії, організаторами якої назвали Семенченка і Шевченка. За даними СБУ, "діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки".

Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

Семенченку оголосили підозру за ч.3 ст. 260 (керівництво незаконними збройними формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої).

Шевченку оголосили за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої) та ч.2 ст. 333 (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вчинене повторно чи групою - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).