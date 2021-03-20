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У Миколаїській області на пожежах загинули жінка та чоловік

50-річний чоловік отримав опіки голови, шиї та рук. 

У Миколаївській області за добу на пожежах в житлі загинуло двоє осіб, ще одного з опіками госпіталізовано.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“За чергову добу, 19-20 березня, підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області двічі залучались на гасіння пожеж у житловому секторі”, – йдеться у повідомленні.

Перший випадок зафіксовано 19 березня о 17: 38 по вул. Горького у с. Градівка Вознесенського району. До Служби порятунку зателефонувала сусідка, яка побачила дим з вікон будівлі.

Фото: ДСНС

Рятувальники виявили у кімнаті тіло 70-річної жінки. Ймовірна причина займання — необережне поводження з вогнем. Горіння на площі 3 кв. м ліквідували о 18:09.

Другий випадок трапився 20 березня о 02:03 по вул. Покровського у с. Сергіївське цього ж району.

Внаслідок пожежі житлового будинку, загинув 26-річний чоловік. 50-річний чоловік отримав опіки голови, шиї та рук ІІ-ІІІ ступеню, його госпіталізували до Братської центральної районної лікарні.

Фото: ДСНС

Ймовірною причиною пожежі було порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах для захисту органів зору та дихання.

Нагадаємо, у Києві внаслідок пожежі у недобудованій лазні загинуло три людини.

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