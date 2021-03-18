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У Києві "замінували" сім станцій метро (оновлено)

На станціях "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" вибухівки не виявлено. Решту станцій перевіряють.

У Києві "замінували" сім станцій метро (оновлено)
...стало
Фото: facebook.com/pages/КП-Київський-метрополітен

В Києві у четвер, 18 березня, через анонімний дзвінок про мінування тимчасово закрили три центральні станції метро - «Театральна», «Палац Спорту» та «Майдан Незалежності».

Про це інформує "Київ Оперативний".

"Увага! Щойно надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій метро «Театральна», «Палац Спорту» та «Майдан Незалежності». Зараз станції зачинено, екстрені служби перевіряють надану інформацію", - сказано в повідомленні.

У КП "Київський метрополітен" наразі не коментували ситуації.

Оновлення. У пресслужбі КМДА повідомили про закриття семи станцій Київського метрополітену.

Зазначається, що низка станцій метро та пересадочні вузли зачинені на вхід та вихід:

  • «Театральна» + пересадочний вузол на «Золоті ворота»;
  • «Палац спорту» + пересадочний вузол на «Площа Льва Толстого»;
  • «Майдан Незалежності»;
  • «Хрещатик»;
  • «Академмістечко»;
  • «Червоний хутір»;
  • «Героїв Дніпра».

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", - сказано в повідомленні.

Оновлення 16:30. Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", а також пересадочний вузол перевірено та відчинено для пасажирів, повідомляють у КМДА. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Перевірка на решті станцій триває.

Нагадаємо, 2 березня Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за неправдиві мінування.

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