Українські моряки, врятовані із затонулого в Чорному морі біля берегів Румунії судна "Волго Балт 179" (Volgo Balt 179), прибули в порт Констанци.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає", - написав він у своєму Twitter.

Ныколенко додав, що зараз морякам надають необхідну консульську допомогу

Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

Нгадаэмо, 11 березня біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. Рятувальникам вдалося врятувати десятьох моряків, двоє людей загинули, ще один моряк зник безвісти. Судно пішло на дно за 76 миль від берегу.