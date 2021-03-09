Потерпілий Хімікус забрав позов до Пашинського у справі про стрілянину

В'ячеслав Хімікус відкликав свій позов проти екснардепа Сергія Пашинського у справі щодо нападу на нього із застосуванням зброї.

Про це повідомила адвокатка потерпілого Марина Паринова.

За її словами, Хімікус прийняв рішення відкликати свій позов, оскільки йому було виплачено компенсацію, а також тому, що він пробачив Пашинського.

"Друзі, сьогодні В'ячеслав Хімікус прийняв рішення відкликати свій цивільний позов у справі за обвинуваченням Сергія Пашинського. Потерпілому заплачена компенсація, він повідомив суду, що пробачив Сергія Пашинського і хоче залишити цей кошмар позаду. Це його позиція і я ніяк не можу на це вплинути. Моє особисте ставлення до Сергія Пашинського, його вчинкам і діяльності ніяк не змінилося. У той же час, як адвокат, я пов'язана рішенням потерпілого і не можу виходити за його рамки", - написала адвокатка у фейсбуці.

Вона додала, що впродовж чотирьох років адвокати "послідовно виконували взяте на себе зобов'язання захищати інтереси В'ячеслава Хімікуса і боротися за відновлення справедливості".

Подальший розгляд кримінальної справи стосовно Пашинського продовжиться, але вже без участі потерпілого.

Сума компенсації невідома, утім "Ґрати" пишуть, що вона менша за 1,5 млн гривень, які Хімікус вимагав у позові.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року Пашинський вистрілив із нагородного пістолета Хімкусу в ногу. За версією Пашинського, він з дружиною повертався автомобілем із кінотеатру додому в село Хлепча. На неосвітленій частині дороги їх машина ледь не врізалася в мікроавтобус, який стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів. Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з'ясувати, в чому річ. У результаті у нього зав'язалася сварка з Хімікусом, який нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив із ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику.

За версією Хімікуса, Пашинський зі самого початку конфлікту дістав пістолет, погрожував ним - і саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу цілився на ураження.

У Генпрокуратурі прийшли до висновку, що Пашинський діяв у рамках необхідної оборони, яка виключає його кримінальну відповідальність. Дії іншого учасника подій, Хімікуса, визнали "суспільно небезпечними".

Після зміни влади 2019 року справу реанімували, і 7 жовтня 2019 року Пашинського взяли під варту за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу. 18 грудня його відпустили під домашній арешт.

У липні минулого року Держбюро розслідувань вручило Пашинському обвинувальний акт.