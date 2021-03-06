Українські міністри вирішили вакцинуватися від ковіду

Таке рішення було схвалено на нараді з прем'єр-міністром.

Українські урядовці оберуть час і провакцинуються від коронавірусу.

Про це йшлося на нараді з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, розповів tsn.ua міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"У нас була нарада з Прем'єром. Домовилися, що міністри оберуть час і провакцинуються, покажуть приклад", - сказав глава Мінмолодьспорту.

На запитання, чи щеплюватиметься сам, Гутцайт відповів: "Якщо всі будуть вакцинуватися, чому б і ні".

Він також не має застережень щодо вакцини. "Якщо ці щеплення роблять всім українцям, якщо Президент це зробив, міністр Степанов, які можуть бути питання", - зазначив глава Мінмолодьспорту.

Нагадаємо, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого, вже вакциновано 15 758 осіб.

1 березня першим з українських чиновників вакцинувався міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2 березня щеплення від ковіду отримав президент України Володимир Зеленський.

Також серед вакцинованих – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, міський голова Івано-Франківська і начальник Прикордонної служби.