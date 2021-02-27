У міській лікарні у Чернівцях вибухнув кисневий балон, у результаті чого загинула людина.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

“27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок). О 13:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок даної події загинула 1 та постраждала 1 особа”, – йдеться у повідомленні.

З лікарні евакуйовано 20 осіб.

Пожежу гасили 20 надзвичайників. Обставини події уточнюються.

Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак написала про подію у соцмережі “Facebook”.

“Надзвичайна ситуація!!!! В міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі. Я вже на місці, займаюсь госпіталізацією пацієнтів в інші лікарні. Деталі пізніше!”, – написала вона.

Нагадаємо, у Києві стався вибух на дитячому майданчику, загинув чоловік.