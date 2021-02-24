У Києві "замінували" 10 ТРЦ і один готель

У Києві правоохоронці проводять перевірку інформації про мінування 10 торгових центрів і одного готелю.

Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції, передає Укрінформ.

"Є така інформація. Профільні служби займаються перевіркою", - повідомили у поліції.

За даними ЗМІ, йдеться про повідомлення про мінування ТРЦ "Лавина молл", "Дрімтаун", "Артмолл", "Атмосфера", "Караван", "Блокбастер", "Магеллан", "Плаза", "Глобус", "Гуллівер" і готель "Інтерконтиненталь".

Нагадаємо, масові повідомлення про закладену вибухівку правоохоронці перевіряли в день річниці розстрілів на Майдані - 18 лютого. Йшлося про замінування не лише у столиці, а й в Івано-Франківську та Львові. Жодне з повідомлень не підтвердилося.