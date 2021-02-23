Фото: Макс Требухов

Біля будівлі Офісу президента у Києві, де проходить масштабна акція протесту через вирок активісту Сергію Стерненку, відбулися сутички мітингувальників з поліцією. Серед людей розпилили сльозогінний газ, також кілька разів запускали димові шашки.

Мітингарі заявили, що не збираються розходитися до ранку і очікують на президента Володимира Зеленського. На суботу, 27 лютого, активісти оголосили початок безстрокової акції протесту. Про це повідомив кореспондент LB.ua з місця події.

Станом на 22 годину було відомо про затримання 17 осіб. У поліції повідомили, що кілька правоохоронців отримали опіки очей, їм надають необхідну допомогу.

Приблизно о 21:15 волонтери “Червоного хреста” повідомили, що з натовпу мітингувальників винесли 5 людей з травмами. Більшість з них пов’язані з отруєнням сльозогінним газом.

Фото: Оксана Расулова

Частина людей попереду колони мітингарів намагалася прорватися до Офісу президента, але правоохоронці їх відтісняли.

Загалом, за інформацією організаторів акції, під ОП зібралося близько 5 тис. людей.

Протест через вирок Приморського суду Одеси активісту Сергію Стерненку зібрався близько 20 години. Мітинги в різних містах України почали оголошувати одразу після того, як Стерненку оголосили вирок - засудження до конфіскації половини майна і семирічного позбавлення волі у справі про викрадення людини у 2015 році.

Перед початком мітингу правоохоронці вибірково оглядали речі мітингарів, після чого пропускали до будівлі Офісу президента.

Фото: LB.ua

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Анастасія Іванців

Фото: Анастасія Іванців

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Анастасія Іванців

Фото: Анастасія Іванців

Адвокат Стерненка Масі Найєм закликав президента Зеленського відреагувати на судовий вирок активісту.

"Зараз сталося те, чого ми боялися протягом останніх півроку. Тому, що Сергій не на волі, радіють тільки проросійські сили. Даний вирок не про справедливість. Якщо Сергія посадять, нас буде позбавлено права оборонятися назавжди. Будуть судити всіх, хто захищає Україну. Ми не можемо довіряти рішенню суду, так само ми не довіряємо слідству по справі про самооборону. Ми зараз маємо нагадати президенту України, що він має вийти і сказати свою відповідь. Відсутність відповідь - це теж відповідь. Сергій зараз не в СІЗО і ми не знаємо де він", - сказав Найєм під час акції.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що самого Стерненка просто з зали суду доставили у СІЗО. Він вважає справу політично вмотивованою. Активіста визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності) та напад з метою заволодіння чужим майном.

Мова йде про справу щодо викрадення Сергія Щербича, який у 2015 році став місцевим депутатом від проросійської партії "Родіна". Щербича викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату. Постраждалий написав заяву проти Стерненка, після чого активіста, який на той час очолював одеський "Правий сектор", заарештували. Через декілька днів Апеляційний суд випустив Стерненка під заставу. Розслідування тяглося аж до нині.