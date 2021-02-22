На даний час особа загиблого встановлюється.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Ввечері 22 лютого у Харкові сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік. Національна поліція для затримання злочинців ввела в дію план “Сирена”.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“22 лютого о 19:40 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 зі служби “102” надійшло повідомлення про те, що по вулиці Отакара Яроша чутно звук пострілу. На даний час особа загиблого встановлюється. Для затримання осіб, причетних до злочину, введено в дію поліцейську операцію “Сирена”.

Зазначається, що на місце події виїхали керівництво та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Поліцейські здійснюють огляд місця злочину, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Інформація про даний факт зареєстрована в Єдиному обліку. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Харкові в одній з аптек сталася бійка зі стріляниною. Правоохоронці затримали 20 осіб.