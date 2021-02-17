Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
СБУ оголосила про підозру Шарію
СБУ оголосила про підозру Шарію
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Степанов назвав вакцину, яка першою з’явиться в Україні

500 тис. доз вакцини AstraZeneca повинні прибути в Україну до кінця тижня.

Степанов назвав вакцину, яка першою з’явиться в Україні
Фото: facebook/Максим Степанов

Україна почне вакцинацію від COVID-19 з вакцини AstraZeneca виробництва індійської компанії Serum Institute. Вакцинація розпочнеться до кінця тижня. 

Про це в ефірі телеканалу "Украіна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Думаю, що перше, з чого ми почнемо вакцинуватися, це саме вакцина компанія AstraZeneca, яка виробляється Serum Institute (Індія)", - сказав Степанов.

Він уточнив, що 500 тис. доз вакцини AstraZeneca повинні прибути в Україну до кінця тижня.

"До кінця тижня вони повинні бути вже в Україні. Там вирішуються питання логістики, відвантаження безпосередньо з Індії, фрахт літака та інше", - сказав міністр.

Нагадаємо, що 15 лютого в Україні подали на реєстрацію вакцину AstraZeneca проти ковіду.

Перед цим, 10 лютого, компанія Sinovac подала заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

Вакцина виробництва компанії Pfizer стала третім засобом від коронавірусу, поданим на реєстрацію в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також