Сьогодні окупанти поранили двох українських військових

Сьогодні, 6 лютого близько 13:00 внаслідок обстрілу окупантами у районі Торецьку та Севєродонецьку на Донбасі отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це йдеться у Телеграм-каналі ТКГ.

Їм надано медичну допомогу, стан стабільний.

“Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено “режим тиші” на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до СММ ОБСЄ”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Сьогодні, 6 лютого окупанти стріляли біля Водяного.