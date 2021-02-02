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У Первомайську горить супермаркет "Епіцентр" (оновлено)

О 14:20 пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
У місті Первомайськ на Миколаївщині вогнеборці ліквідовують пожежу у торговельному центрі "Епіцентр К".

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"2 лютого о 12:57 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу торговельного центру «Епіцентр К» на вул. Федора Достоєвського м. Первомайськ. Над гасінням пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона «Підгороднє». На місце також направлено пожежну команду ТДВ «Первомайськдизельмаш», по одному відділенню з 6 ДПРЧ (Арбузинський район) та 25 (м. Южноукраїнськ)", - йдеться у повідомленні.

Орієнтовна площа та причина наразі встановлюється.

Персонал та відвідувачів супермаркету - евакуйовано. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Оновлення. Станом на 13:40 вівторка пожежа поширилася на всю площу будівлі.

О 14:20 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на поруч розташовані будівлі немає.

До гасіння залучено 73 чоловік та 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 65 чоловік та 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, 31 січня у Києві сталася пожежа у торговельному центрі, під час якої загинув чоловік.

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