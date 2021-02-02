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МОЗ анонсував нові контракти на закупівлю вакцини на цьому тижні

Перший договір з Sinovac підписали ще в кінці грудня.

МОЗ анонсував нові контракти на закупівлю вакцини на цьому тижні
Фото: Макс Требухов

Міністерство охорони здоров'я анонсувало, що на цьому тижні будуть підписані нові контракти на закупівлю вакцини проти коронавірусної хвороби.

Про це сказав на щоденному брифінгу у вівторок міністр Максим Степанов.

"У нас є заключений контракт з одним з виробників на 1 млн 913 тис. доз. Окрім того, я думаю, що на цьому тижні ми вже технічно укладемо інші контракти, які повністю забезпечать Україну протягом 2021 року", - сказав Степанов.

Він додав, що вакцинація продовжиться і в 2022 році.

Нагадаємо, що першу партію вакцини від коронавірусу Україна отримає в середині лютого. Це буде 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech для 58,5 тис. осіб в рамках ініціавтиви COVAX.

Паралельно, протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, Україна отримає від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії. Ця вакцина також буде отримана в рамках COVAX.

Україна також законтрактувала 1,9 млн доз китайської вакцини від компанії Sinovac з умовою поставки через 30 днів після реєстрації в країні-виробнику чи інших країнах з жорсткою регуляторною політикою. Україна очікує першу партію на 700 тисяч доз цієї вакцини в кінці лютого.

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