Johnson & Johnson заявила про 85%-ву ефективність своєї вакцини від COVID-19

На відміну від інших, цю вакцину вводитимуть одноразово.

Компанія Johnson&Johnson оприлюднила заяву, в якій стверджує, що одне щеплення її вакциною показало ефективність до 85% для запобігання найсерйознішим симптомам коронавірусу COVID-19.

У компанії стверджують, що "кандидат на вакцину 72% ефективний у США та 66% ефективний в цілому при запобіганні помірного та важкого COVID-19, через 28 днів після вакцинації".

У заяві зазначається, що розроблений препарат показав 85%-ву ефективність у профілактиці важких захворювань та "продемонстрував повний захист від госпіталізації та смерті, пов’язаної з COVID-19", на 28 день після вакцинації.

"Початок захисту спостерігався вже на 14 день. Рівень захисту від помірної та важкої інфекції COVID-19 становив 72% у США, 66% у Латинській Америці та 57% у ПАР через 28 днів після вакцинації", - сказано в повідомленні.

Ефективність проти важких захворювань з часом зростала, про випадки зараження вакцинованих учасників після 49-го дня не повідомлялося.

У третій фазі дослідження брали участь 43 783 особи: 44% у Сполучених Штатах, 41% - у Центральній та Південній Америці (Аргентина, Бразилія, Чилі, Колумбія, Мексика, Перу) та 15% в Південній Африці. 45% учасників - жінки, 55% - чоловіки.

У компанії підкреслюють, що, на відміну від інших вакцин проти коронавірусу, доза вакцини від Johnson & Johnson вводиться одним щепленням. Вартість однієї дози - близько 10 доларів США. Вакцину можна зберігати протягом двох років при температурі -20°C, принаймні три місяці з яких - при температурі 2-8°C.

Johnson & Johnson має намір подати до США дозвіл на екстрене використання (EUA) на початку лютого і очікує, що продукт буде доступний для відвантаження негайно після отримання дозволу. "Очікуваний графік виробництва компанії дозволить їй виконати свої зобов'язання щодо постачання до 2021 року, включаючи зобов'язання, укладені з урядами та глобальними організаціями", - зазначили у Johnson & Johnson.

Як повідомляли, у середині листопада Johnson&Johnson перейшла до третього етапу випробування вакцини проти COVID-19 у Британії.

У середині жовтня Johnson&Johnson тимчасово зупинила випробування вакцини через «незрозумілу» хворобу одного з добровольців. У компанії тоді заявили, що це «очікувана частина будь-якого клінічного дослідження».

У разі вдалого завершення випробувань і реєстрації вакцини компанія планує випускати один мільярд доз на рік.