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Кум Табачника виграв вибори ректора НАУ

Колишній "регіонал" Луцький повертається в керівництво університету.

Кум Табачника виграв вибори ректора НАУ
Национальный авиационный университет
Фото: nau.edu.ua

Колишній "регіонал" Максим Луцький виграв вибори ректора Національного авіаційного університету, набравши в першому ж турі 63,9% голосів.

Про це йдеться на сайті університету.

Його найближчий суперник - в.о. ректора Рімвідас Хращевський - отримав тільки 14,5% голосів, а перший проректор Павло Борсук - 5,9%. Решта виборців не підтримали жодного кандидата.

Голосувати могли всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, структурних підрозділів НАУ, а також представники студентства та співробітників, обрані шляхом таємного голосування.

Максим Луцький - колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів, один час був головою комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. В 2012 році програв вибори Дмитру Андрієвському з "Батьківщини", після чого очолив Солом'янську районну в місті Києві державну адміністрацію, звідки його звільнив вже в.о. президента Олександр Турчинов.

Луцький відомий як кум і один з найближчих соратників Дмитра Табачника.

Він є доктором технічних наук, професором.

Раніше вже був проректором і першим проректором НАУ.

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