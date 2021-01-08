В Україні набув чинності 16-денний режим локдауну

В Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введенно посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом.

А от кафе, бари, ресторани будуть працювати тільки на доставку замовлень або на виніс. Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.

Заборонено приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності. Заборонена робота закладів культури (театри, кінотеатри, виставки), фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.

Закриються всі заклади розміщення, крім готелів та закладів реабілітації. Працюватимуть готелі, банки, продуктові, аптеки, поштові оператори.

Товари та послуги першої необхідності:

товари, що відносяться до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв’язку, ветеринарних препаратів, кормів

пальне

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів

у супермаркетах міністри дозволили купувати пресу та побутову хімію

Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватись із здійсненням адресної доставки замовлень.

У МОЗ наголошували, що не підтримують перенесення чи скасування локдауну. Рішення про посилений карантин уряд ухвалив ще 9 грудня, що спричинило протести серед ФОПів. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов зазначив, що локдаун запроваджуватимуть саме у січні, а не у грудні, тому що цей період значно сприятливіший для української економіки та бізнесу.

Крім того, проти локдауну з 8 січня виступала влада Тернопіля та Черкас. Черкаський мер Анатолій Бондаренко заявив, що в місті ситуація із захворюваністю на коронавірус контрольована, тож такий карантин він не вважає необхідним.

У Тернополі вирішили повернути школярів на навчання після канікул з 11 січня.