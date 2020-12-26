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У Києві за добу на коронавірус захворіли 1377 осіб

23 хворих померли, до лікарень столиці госпіталізували 69 пацієнтів. 

Минулої доби у Києві виявили ще 1377 інфікованих коронавірусом. 23 хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Захворіли: 796 жінок віком від 18 до 87 років, 530 чоловіків віком від 18 до 95 рокiв і 29 дівчаток від 2 до 17 років і 22 хлопчика від 10 місяців до 17 років. 

Захворіли, зокрема, і 36 медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 275, у Дніпровському – 212 та в Деснянському районі – 200 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 69 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу - 833 людини.

Підтверджених випадків захворювання у столиці на сьогодні вже 105 040. Усього за період пандемії в столиці 1802 летальних випадків від коронавірусу.

Усього коронавірус подолав 35 761 мешканець Києва.

Нагадаємо, 25 грудня в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків ковіду, одужало 5 145 осіб. Летальних випадків – 121.

За даними аналітиків Київської школи економіки, кількість нових виявлених випадків COVID-19 стабілізувалася ще у середині листопада. Піку в кінці листопада і спаду в грудні - не було.

Але Україна досі залишається у п’ятірці країн за найбільш критичною ситуацією з COVID-19. Пік захворюваності на COVID-19 в Україні у 14 тисяч нових виявлених випадків на добу фіксувався наприкінці листопада відповідно до статистики Міністерства охорони здоров’я. 

Водночас дані захворюваності Національної служби здоров’я України демонструють, що спадання, яке нібито розпочалося з 28 листопада, насправді не відбувалося. Із середини листопада добові показники нових випадків COVID-19 знаходяться на плато - на рівні близько 12 тисяч у день.

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