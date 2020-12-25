Новобудови Києва: ЖК «Нивки-Парк» пропонує купити квартиру в розстрочку від забудовника

Плануєте купити квартиру в столиці, однак серед сотень новобудов Києва складно знайти ідеальний варіант? Або ж хочете придбати житло мрії, коштів на яке поки що не вистачає? Не відкладайте здійснення бажань й купуйте квартиру в Києві вже сьогодні від забудовника «Інтергал-Буд»! Будівельна компанія пропонує вигідні умови покупки квартири в розстрочку від забудовника в одній із найкомфортніших новобудов Києва — ЖК «Нивки-Парк».

ЖК «Нивки-Парк» — сучасний житловий комплекс закритого типу неподалік від центру столиці. Однією з беззаперечних переваг є зручне розташування новобудови — комплекс знаходиться в безпосередній близькості до метро у місці зі зручною автомобільною розв’язкою, звідки швидко можна дістатися до будь-якого району столиці. Придбавши квартиру в ЖК «Нивки-Парк», ви отримаєте не лише омріяні квадратні метри, а й продуманий простір для комфортного життя. В комплексі передбачена розвинена інфраструктура, місця для занять спорту та відпочинку як дітей, так і дорослих, дитячий садок та власний торговий центр.

«Інтергал-Буд» здійснює продаж квартир в Києві з функціональними плануваннями й пропонує безліч варіантів, серед яких кожен знайде варіант до смаку. Продумане планування квартири дозволяє не просто досягти високих показників ергономічності житла, але й заощадити кошти на оплату квадратних метрів, які навряд чи вдасться перетворити на функціональний простір. У відділі продажу запропонують цікаві варіанти як для тих, хто шукає оселю для великої родини, так і для тих, хто хоче купити однокімнатну квартиру в Києві для орендного бізнесу.



Інвестори, які вирішили купити квартиру в Києві в ЖК «Нивки-Парк», отримують можливість купити квартиру з ремонтом від забудовника. «Інтергал-Буд» гарантує високу якість виконання робіт на кожному етапі ремонту, доступну вартість квадратного метра та великий вибір варіантів оздоблення житла. Мрієте про затишну однокімнатну квартиру в скандинавському стилі або ж простору мінімалістину двокімнатну квартиру? А може хочете створити комфортний простір для великої родини, придбавши трикімнатну квартиру з дизайном у завжди актуальному класичному стилі? Забудовник реалізує вашу мрію й створить комфортний сучасний інтер’єр для вас та вашої сім’ї.

«Інтергал-Буд» пропонує розстрочку на термін до 3-х років. Щоб купити квартиру в розстрочку від забудовника, достатньо зробити мінімальний перший внесок у розмірі 30% вартості обраної вами квартири. Виплати за розстрочкою здійснюються в національній валюті. Вносити платежі можна рівними платежами щомісячно або ж щоквартально. Покупець може здійснити дострокове погашення заборгованості без застосування штрафних санкцій.

Скористайтеся можливістю купити квартиру в Києві за вигідними умовами від забудовника й здійсніть свою мрію вже сьогодні!

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м.Київ, вул. Старонаводницька, 16б

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