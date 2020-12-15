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ФОПи зібралися під Радою, рух у центрі Києва перекрито

Мітингувальники збираються розгорнути намети на Майдані Незалежності.

Фото: Макс Требухов

У вівторок, 15 грудня, під стінами будівлі Верховної Ради в Києві відбувається багатолюдний мітинг ФОПів.

Як передає кореспондент LB.ua з місця події, це найчисельніший мітинг підприємців за останній час.

Організатор акції - рух SaveФОП. Підприємці вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також скасування касових апаратів для певних груп підприємців. 

У зв’язку з акцією перекритий рух транспорту на прилеглих вулицях. Вулиці Грушевського, Садова та Інститутська перекриті і для пішоходів.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Як повідомляє кореспондент LB.ua, мітингувальники збираються розгорнути намети на Майдані Незалежності.

Нагадаємо, 17 листопада сталися сутички між поліцією і підприємцями, які вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту. Спочатку протестувальники не давали депутатам зайти в парламент, через що правоохоронцям довелося робити для них спеціальний коридор. Протестувальники виступали проти введення касових апаратів для всіх груп ФОП, а не тільки для тих, чия діяльність не вважається ризиковою.

1 грудня Верховна Рада ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів. 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев у інтерв'ю LB.ua говорив, що відтермінування фіскалізації на рік до січня 2022 року можливе для ФОП за винятком ризикових груп - мереж електроніки, аптек, продажів у інтернеті, автозапчастин та ювелірних виробів. 

4 грудня на мітингу приватних підприємців проти введення обов'язкових касових апаратів відбулися сутички протестувальників з поліцією.

15 грудня правоохоронці посилили охорону в урядовому кварталі.

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