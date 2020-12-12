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У Києві горів МАФ біля входу до готелю

Жертв та постраждалих немає.

У Києві горів МАФ біля входу до готелю
Фото: ДСНС

Сьогодні, 12 грудня у Шевченківському районі Києва рятувальники гасили пожежу в 1-поверховому закладі громадського харчування, що заходиться в прибудові до готелю.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві.

“12 грудня об 11:35 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на бульварі Тараса Шевченка, 38/40, що у Шевченківському районі столиці”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Об 11:57 пожежу було локалізовано, а о 12:02 - ліквідовано.

На місці пожежі було задіяно 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 32 надзвичайників.

Жертв та постраждалих немає. Причина загоряння наразі встановлюється.

Нагадаємо, 9 грудня у центрі Полтави згорів кінотеатр ім. І. П. Котляревського, розташований у будівлі колишнього дворянського зібрання 1810 року побудови. У пожежі загинула людина.

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