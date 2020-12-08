На Одещині міській голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан знайшов у своєму кабінеті приховані камери спостереження і медіа-сервер до них.

Про таке він повідомив у фейсбуці.

Граждан зазначив, що три камери знайшли під час установки системи охоронної сигналізації. Дві з них були встановлені в кабінеті, ще одна – в приймальні.

На думку міського голови, камери та сервер була встановлені незаконно. Записуючі пристрої нібито вмонтували в датчики пожежної сигналізації.

Наразі поліцейські з'ясовують, коли саме встановили камери та за яким саме міським головою вони мали стежити.

"Звертаюся персонально до тих, хто був такий дурний що подумав, що я не перевірю свій кабінет на наявність засобів прихованого аудіо і відеозапису. Хочу вас розчарувати - ваша операція в будь-якому випадку закінчилася б провалом... У мене є свої версії, ми вже ведемо власне розслідування, але офіційне слідство покаже," - зазначив Граждан.

Нагадаємо, у березні в райсуді Херсона повідомили про спробу встановити спецтехніку спостереження.