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Українські прикордонники перевіряють повідомлення ФСБ Росії про постріли на кордоні

Наряди ДПСУ не фіксували жодних пострілів поряд кордону з Росією.

Українські прикордонники перевіряють повідомлення ФСБ Росії про постріли на кордоні

Державна прикордонна служба України не фіксувала порушень, але перевіряє інформацію, поширену ФСБ Росії про стрілянину на кордоні, і місцевість, де нібито стався інцидент.

Про це в коментарі "Українській правді" розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"За інформацією, що надійшла від російських прикордонників до Держприкордонслужби близько 11:00, подія, начебто, відбулася опівночі за московським часом. Зазначу, що прикордонні наряди Державної прикордонної служби України не фіксували жодних пострілів поряд кордону з Росією. Крім того, російська сторона, до цього негайно не інформувала українських прикордонників про жодні нестандартні ситуації на спільній ділянці кордону. На даний час додатково перевіряється ділянка місцевості, яку вказує суміжна сторона, де могло відбутися порушення кордону", - сказав він.

Співробітники ДПСУ поінформували про інцидент взаємодіючі органи. Також відбудеться прикордонно-представницька зустріч для з’ясування всіх обставин, про які повідомляє російська сторона.

Напередодні ФСБ РФ заявило, що на кордоні з Україною, коли, начебто, троє невідомих порушили кордон. За їхніми словами, при спробі затримання відбулося вогневе протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, а інші втекли на територію України.

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