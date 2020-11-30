Зіткнення легкового та вантажного автомобілів сталося на автодорозі "Мукачево-Львів".

30 листопада о 13:14 поблизу с. Лалово Мукачівського району Закарпатської області на автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів" сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів.

Фото: пресцентр МВС

Внаслідок зіткнення на місці загинули чотири людини, що перебували в легковику, також отримала травми дитина, інформує пресцентр МВС.

"Рятувальники витягли хлопчика з понівеченої машини та передали його в карету екстреної медичної допомоги, однак пізніше дитина померла в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні в Мукачеві", - сказано в повідомленні.

Чотирьох загиблих дорослих бійці ДСНС деблокували з автомобіля за допомогою спецінструменту та передали правоохоронним органам.

Фото: пресцентр МВС

Водій вантажної машини у ДТП не постраждав.

Як повідомляли, 26 листопада у ДТП під Рівним загинули матір і її 7-річний син, ще двоє дітей в реанімації.