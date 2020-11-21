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У Києві за минулу добу виявили 1213 хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 315.

У Києві за минулу добу виявили 1213 хворих на коронавірус
Фото: пресслужба Київської міськради

У Києві за минулу добу виявили 1213 хворих на коронавірус, 29 випадків – летальні.

Про це повідомила пресслужба Київської міськради.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 315, у Солом‘янському – 179. У Голосіївському і Подільському районах – по 114 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Одужали за минулу добу 313 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 57807. 

Усього коронавірус подолали 20704 мешканця Києва. За період пандемії померли 1109 людей.

Нагадаємо, 19 листопада у столиці зафіксували 1391 новий випадок коронавірусу, померли 33 людини.

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