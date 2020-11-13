У Монреалі проходить поліцейська операція біля будівлі Ubisoft, ЗМІ повідомляють про заручників

Поліція канадського Монреалю оточила район недалеко від центру міста на тлі повідомлень ЗМІ про можливе захоплення заручників у будівлі компанії-розробника відеоігр Ubisoft.
Про це повідомляє Reuters.
Правоохоронці просять людей триматися подалі від місця подій.
"На розі Сен-Лоран і Сен-Віатёр триває поліцейська операція. Ми просимо людей уникати цього району", - сказано у повідомленні, опублікованому в офіційному акаунті департаменту поліції Монреаля в Твіттер.
В поліції зазначили, що вони "в даний час перевіряють інформацію, і більш детальна інформація буде представлена пізніше".
Зазначається, що в центрі операції монреальське відділення французького виробника відеоігор Ubisoft.
"Ми знаємо про ситуацію і тісно співпрацюємо з владою Монреаля", - заявила прес-секретар Ubisoft Хізер Стіл в електронному листі агентству Reuters.
На кадрах з повітря, зроблених французької новинний мережею Квебека LCN, видно, що люди зібралися на терасі на даху будівлі. Двері на дах заблоковані важкими предметами.
Співробітник Ubisoft, Ерік Поуп, оприлюднив у Твіттер знімок екрана з кадрами людей, які зібралися на даху, знятими LCN.
"Це безумство. Це моя команда на даху", - написав Поуп в своєму твіті. Згідно з його профілем в LinkedIn, він є старшим розробником спільноти Ubisoft Montreal.
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