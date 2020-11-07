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Правоохоронці перекрили дорогу перед мітингувальниками біля будинку голови КСУ (оновлено)

Правоохоронці перекрили вулицю і не пропускають людей до будинку голови Конституційного Суду України.

Правоохоронці перекрили дорогу перед мітингувальниками біля будинку голови КСУ (оновлено)
Фото: Вікторія Герасимчук

Правоохоронці перекрили вулицю і не пропускають учасників акції “Автопробіг до будинку голови КСУ: Тупицький - вали до Ростова!” до будинку голови Конституційного Суду України.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

Зазначимо, акція розпочалася сьогодні зранку у Києві біля входу на стадіон “Динамо”. Організовують її Автомайдан і Центр Протидії Корупції.

“Закликаємо всі проукраїнські сили, всіх людей зі здоровим глуздом забути про політику, сварки, образи й приєднатися до акції. Зараз вирішується, чи будемо ми та наші діти жити в цивілізованій країні чи в олігархаті “руського міра”, – йдеться у повідомленні організаторів автопробігу у соцмережі Facebook.

Вони нагадали, що минулої п'ятниці вони принесли до будівлі Конституційного суду “квиток до Ростова, адже саме там місце для суддів-зрадників, які скасували е-декларування. Однак судді КСУ так і не скористалися своїм квитком та продовжують розглядати закони, скасування яких поставить під загрозу європейське майбутнє нашої держави”.

Нагадаємо, 30 жовтня під Конституційним Судом пройшов мітинг "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова". Через велику кількість учасників акції правоохоронцям довелося перекривати рух, оскільки люди не вміщалися на пішохідній зоні.

Організаторами мітингу виступили "Рух опору капітуляції", Центр протидії корупції, Фундація DEJURE, Transparency International Ukraine, "Автомайдан" і "Ю-контрол".

Деякі учасники мітингу запалили фаєри та надували презервативи. Протестувальники кричали: "Ганьба!". За паркан Конституційного Суду перекинули димові шашки. 

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