Рух мостом Патона у Києві відновлено (оновлено)

У Києві надійшло повідомлення про замінування мосту Патона.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

“Рух у обох напрямках тимчасово обмежено”, – повідомили патрульні.

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Рух мостом Патона відновлено, повідомили у Київській міськраді.

Нагадаємо, міст Патона “мінували” рік тому. Правоохоронці затримали 30-річного киянина, чоловік був п'яний, коли повідомив неправдиву інформацію про замінування.

Додамо, вже цього року, у день місцевих виборів, 25 жовтня, надійшли анонімні повідомлення про мінування 13 виборчих дільниць у низці областей України. Внаслідок перевірки жодне повідомлення не підтвердилося.

У жовтні у міжнародному аеропорту "Запоріжжя" правоохоронці евакуювали 180 пасажирів літака після повідомлення про замінування. Ніяких вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Особу чоловіка, який повідомив про "замінування", встановлено. Ним виявився місцевий мешканець 1969 року народження. Пояснювати свій вчинок він відмовився.