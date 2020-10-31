Суд призначив винуватцю cмертельної ДТП на Майдані домашній арешт і електронний браслет (оновлено)

До будівлі суду підозрюваного доправили на швидкій у супроводі правоохоронців та медиків.

Шевченківський районний суд столиці обирає запобіжний захід водію Land Rover, який став винуватцем смертельної ДТП у центрі Києва.

Про це пише Суспільне.

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Суд призначив винуватцю cмертельної ДТП на Майдані цілодобовий домашній арешт на 60 днів і електронний браслет.

Відповідне рішення оголосив суддя Шевченківсього райнного суду о 15:00.

Підозрюваний розповів, що має водійський стаж з 1977 року і раніше ніколи не втрачав свідомість за кермом. "Я пам'ятаю тільки Стеллу, а потім більше нічого. Мені байдуже моє здоров'я, я хочу тільки допомогти тим людям, які постраждали. Я не ображаюсь на людей, які мене навіть били, думали, що я п'яний. Вибачте", - зазначив він.

Фото: suspilne.media

До будівлі суду підозрюваного доправили на швидкій у супроводі правоохоронців та медиків.

Суд розпочався приблизно о 13:00. Підозрюваний був при тямі, але не рухався. Він відвідав на всі питання судді, казав, що почувається погано. Під час засідання він розповів, що перед тим, як сісти за кермо, почувався добре. Йому стале зле лише тоді, коли він почав повертати на Хрещатик. Тоді він втратив свідомість. За його словами, до цього втрат свідомості не було.

Свідком підозрюваного був лікар, який розповів, що у його пацієнта був інсульт, 19 жовтня його прооперували, а потім був реабілітаційний період. Чоловіка виписали 26 жовтня, а 30 жовтня він повторно приїздив на огляд. Лікар зазначив, що стан пацієнта після реабілітації був нормальний, і особливих заборон на керування автомобіля не було, а водій сам має вирішити чи здатний він керувати автівкою.

Захист підозрюваного наголосив на тому, що Назаренку шкода, він усвідомлює свою провину та готовий усе компенсувати постраждалим.

Фото: suspilne.media

"Ми з ними обговорили розмір матеріальної компенсації, ми зібрали маже 50% суми, після суду буде вручена сума, незалежно від того, чи буде Назаренко визнаний винним", – зазначив його адвокат.

Захист підозрюваного вважає, що подання прокуратури є необґрунтованим і просить не утримувати Назаренка в СІЗО, оскільки є ризик життю.

Нагадаємо, 30 жовтня близько 16:00 водій позашляховика Land Rover втратив контроль за керуванням автомобілем, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та наїхав на людей, що знаходилися біля зупинки громадського транспорту.

Далі автомобіль врізався в рекламний щит і потім на проїжджій частині вул. Хрещатик протаранив декілька нерухомих авто, в яких також перебували люди.

У результаті ДТП на місці події загинули 30-річна та 79-річна жінки. Ще троє осіб, у тому числі 5-місячна дитина, отримали травми та були госпіталізовані.

Додамо,13 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про посилення відповідальності за ДТП в нетверезому стані. Зокрема, законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

Крім того, з 1 липня набули чинності зміни до законодавства, які передбачали кримінальну відповідальність за водіння в стані сп'яніння.