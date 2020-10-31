Під Конституційним Судом пройшов масштабний мітинг із фаєрами, поліція перекривала рух (оновлено)
Під Конституційним Судом пройшов масштабний мітинг із фаєрами, поліція перекривала рух (оновлено)
У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ
У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ
«Смерть ― моя добра подруга». Як Назар Гусаков зі спінальною м’язовою атрофією робить Львів більш інклюзивним
«Смерть ― моя добра подруга». Як Назар Гусаков зі спінальною м’язовою атрофією робить Львів більш інклюзивним
НАЗК опублікувало прізвища депутатів, які скерували до КСУ подання у "справі про недостовірне декларування"
НАЗК опублікувало прізвища депутатів, які скерували до КСУ подання у "справі про недостовірне декларування"
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про розпуск Конституційного Суду
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про розпуск Конституційного Суду
У Києві на Майдані Незалежності водій на великій швидкості в'їхав у натовп у пішохідній зоні (оновлено)
У Києві на Майдані Незалежності водій на великій швидкості в'їхав у натовп у пішохідній зоні (оновлено)
"Якщо ти не віриш у коронавірус – будь ласка, не викликай швидку, коли захворієш"
"Якщо ти не віриш у коронавірус – будь ласка, не викликай швидку, коли захворієш"
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У Конституційному Суді роз'яснили причини скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування
У Конституційному Суді роз'яснили причини скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві будівельний кран впав на автомобіль (оновлено)

Подія сталася на вулиці Олександра Мішуги у мікрорайоні Позняки.

У Києві будівельний кран впав на автомобіль (оновлено)
Фото: пресслужба КМДА

У Києві на будівництві на вулиці Олександра Мішуги у мікрорайоні Позняки впав кран.

Про у соцмережі facebook написав Cергій Машовець.

Оновлено

Дорога залита бетоном, для руху авто влаштували об’їзд, повідомили у Київській міській раді.

Схема об'їзду:

просп. П. Григоренка - просп. М. Бажана - вул. Л. Руденко;

вул. О. Мишуги - вул. Л. Руденко - вул. С. Крушельницької - просп. П. Григоренка.

Додамо, кран впав просто на автомобіль, ніхто не травмувався.

Нагадаємо, у вересні у Львові будівельний кран впав на приміщення супермаркету, постраждала кранівниця.

Того ж місяця в Індустріальному районі Харкова перекинувся будівельний кран, у якому знаходився водій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також