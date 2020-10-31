У Києві будівельний кран впав на автомобіль (оновлено)

Подія сталася на вулиці Олександра Мішуги у мікрорайоні Позняки.

У Києві на будівництві на вулиці Олександра Мішуги у мікрорайоні Позняки впав кран.

Про у соцмережі facebook написав Cергій Машовець.

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Дорога залита бетоном, для руху авто влаштували об’їзд, повідомили у Київській міській раді.

Схема об'їзду:

просп. П. Григоренка - просп. М. Бажана - вул. Л. Руденко;

вул. О. Мишуги - вул. Л. Руденко - вул. С. Крушельницької - просп. П. Григоренка.

Додамо, кран впав просто на автомобіль, ніхто не травмувався.

Нагадаємо, у вересні у Львові будівельний кран впав на приміщення супермаркету, постраждала кранівниця.

Того ж місяця в Індустріальному районі Харкова перекинувся будівельний кран, у якому знаходився водій.