Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Героїня статті «Котоматір» Ольга звернулася в LB.ua з проханням допомогти їй в утриманні притулку для кішок і собак. Жінка вже не один рік намагається самотужки утримувати притулок, де мешкає понад 200 кішок і де стало вже 50 собак.

Цього разу жінка звернулася по допомогу через великі борги, що ставлять під загрозу існування притулку. Зокрема, постачальнику кормів Ольга має виплатити понад 40 тисяч гривень.

Ще близко 30 тисяч хазяйка притулку заборгувала перед ветеринарною клінікою, котра займалася лікуванням тих тварин, котрим сама Ольга домогти не могла - зокрема, проведенням аналізів та операцій (всі документи Ольга надасть). Ще є низка тварин, за перетримку яких в спеціальних притулках також сплачує жінка - їм потрібен окремий догляд.

Десятки тварин Ольга мусить лікувати сама, потрібна стерилізація, а відтак купа ліків, які треба за якісь кошти купляти. До того ж, закопичилися борги за комунальні послуги. Постійно треба вивозити сміття та бруд. Жінка у відчаї та просить про допомогу, бо сама вона з трьохстами мешканцями притулку і без копійки грошей не справляється.

Раніше Ольга просила редакцію передати величезну подяку читачам LB.ua: "Тільки завдяки вам ми продовжуємо існувати. З'явилися добрі люди, які побудували вольєр, зробили другий поверх в "кошатнику", купили обігрівачі, регулярно допомагають оплачувати борги за корми і купувати ліки в критичних ситуаціях. Будь ласка, передайте вашим читачам, що я вклоняюся їм у ноги в три погибелі за те, що допомагають нам, і дуже прошу продовжувати нас підтримувати".

Ольга розповідає, що іноді їй вдається допомогти навіть тваринам з інших притулків, у яких немає грошей на те, щоб провести хворим вихованцям термінові операції. "Не тільки собі-собі-собі, - каже Ольга. - Якщо ми найпотрібніші ліки вже купили, а в іншому притулку тварина помирає, намагаємося частину коштів перенаправити туди". Також Ольга підгодовує і підліковує бездомних тварин.Після чергової публікації з нею зв'язалися не тільки жителі України, а й наші співвітчизники з-за кордону - читачі LB.ua. Жінка з Америки і чоловік із Сінгапуру за допомогою міжнародної служби грошових переказів переслали Ользі пожертви на утримання котів. Разом з тим, потреба в грошах залишається - адже за місяць на утримання притулку йде не менш ніж 30 тис. грн.

"У січні, коли були сильні морози, я підібрала на вулицях ще багато тварин, яких повикидали з будинків. Когось, майже закляклого, довелося віддирати від асфальту. Інших знаходила "свіжими", ще не встигли примерзнути. Більш як десяток влаштувала до себе, інших розіпхала до знайомих дівчаток у міні-притулки з обіцянкою допомагати", - сказала господиня притулку.

"І собак у важкому стані збирали, в тому числі таких, котрі взагалі між життям і смертю - збираємося виходжувати", - додала вона.

У Ольги залишаються значні борги за корм для тварин - постачальник чекає, але розрахуватися необхідно. З'явилися нові потреби: купувати ліки, які не продають в борг, стерилізувати - хоча б кішок, лікувати очі.

"Велике спасибі тим, хто допомагає. Що більше людей відгукується, то більше можливостей допомогти більшій кількості тварин", - зазначила Ольга.

Фото: Макс Требухов

У грудні "котоматір" розповідала про стан свого притулку:

"Зараз є багато нових кішок. Підбираю кошенят то на трасі, то на звалищі, то на вокзалах - люди кидають. Нещодавно на пероні підібрала двомісячне цуценя, не можна було його там залишати", - розповіла жінка.

Ольга не роздає своїх тварин іншим людям через те, що більшість із них - хронічно хворі або каліки і вимагають постійного спеціального догляду. Але іноді коти помирають від серйозних недуг. Їхні місця займають нові. Витрати Ольги на ліки і корм залишаються дуже високими.

Господиня притулку раніше продала квартиру і переїхала з Києва в область, де купила приватний будинок. Її домашній притулок тепер налічує близько 200 котів і кішок і 12 собак. Ще сотня кішок і 6 собак живуть у Києві у помічниці Ольги - Тетяни. До того ж волонтери підгодовують і дбають про вуличних тварин.

Фото: Макс Требухов

Раніше в Ольги було кілька десятків кішок. Але останнім часом, за її словами, люди викидають усе більше тварин - через переїзди або через те, що нібито не здатні їх прогодувати внаслідок подорожчання продуктів.

«Я не суджу, бо не знаю, яка в людей ситуація. Ці тварини, яких викидають - так, стрічаються худі, але переважно вони вгодовані, чисті й перелякані - видно, що з квартири на вулиці опинилися», - розповіла Ольга.

Коли вона жила в Києві, котів підкидали їй під під'їзд, знаючи, що вона не залишить чотириногих на вулиці.

«Покинуті домашні коти постояти за себе не можуть, тому стають легкою здобиччю для собачок. А дехто навмисне нацьковує своїх собак на котів», - пояснює Ольга. Вона просила не називати місце, де вона живе тепер, щоб уникнути нових "підкидьків" - тому що її притулок уже перенаселений. І попри це, вона намагається рятувати тих, кого бачить на вулиці.

"Ось учора біля Мінського ринку хтось виніс домашню ручну ласкаву кішку з трьома кошенятами. Природно, я забрала, бо це до першої собаки або до першого виродка", - наводить вона приклад.

Фото: Макс Требухов

Усіх своїх тварин Ольга стерилізує і лікує за потребою. На ліках не економить.

«Ті, хто здоровіший - прилаштовуються. А ті, у кого хронічні захворювання, чи каліки - так і живуть у мене», - розповідає жінка.

Зараз разом із нею в хаті мешкають тільки кошенята, а для дорослих кішок і собак використовує окрему будівлю - на кшталт літньої кухні, плюс вольєр. Волонтери допомогли Ользі побудувати вольєр, обладнали для кішок на зиму другий поверх. "Котячий будинок" утеплений і матиме опалення. У собак у будиночку є своя кімната, куди вони можуть зайти під час холодів.

Фото: Макс Требухов

Незважаючи на допомогу волонтерів, яким Ольга дуже вдячна, їй постійно потрібна фінансова підтримка.

Ольга, яка дбає про понад дві сотні тварин, працювати не може - коти і собаки повністю займають її час. Притулок утримує повністю на пожертвування. Ольга постійно переживає, чи матиме гроші на підопічних на наступний тиждень або місяць.

"Корму вони споживають дуже багато, я беру найдешевший - так усе подорожчало, що хоча б цей купити. Плюс постійно когось треба оперувати. Знаходяться то кошенята з видертими очима, то кішки з пухлиною, то кишка вилізе в когось. То УЗД треба комусь зробити, то рентген. Це теж усе коштує грошей", - каже жінка.

На місяць на утримання притулку йде щонайменше 30 тис. грн.

"Майже щотижня я замовляю ліки на суму від 3 до 6 тисяч грн. Мішок корму 22 кг коштує 1150 грн, а таких мішків на місяць треба штук 6. Плюс два мішки ми віддаємо тим, хто підгодовує вуличних котів", - перераховує на око "котоматір".

Також є проблема з оплатою "комуналки" в будинку - рахунки за газ, воду, електрику, що накопичилися за півроку, їй цього разу оплатили небайдужі люди.

Охочі допомогти котам можуть переказати гроші на утримання притулку домашнього типу на картку ПриватБанку: НОМЕР КАРТКИ (у зв'язку зі втратою) ЗМІНИВСЯ - 4149 4991 2182 5705 (Добренко Ольга), картка Монобанку - 4441 1144 2098 6539, тел.: 050-2471026.