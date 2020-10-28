На околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області в ніч на середу, 28 жовтня, зійшли з рейок 14 вагонів вантажного потяга.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Інцидент стався о 4:10. За попередніми даними, аварія сталася внаслідок роз'єднання зчеплення між вагонами. Внаслідок події люди не постраждали.

Вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у липні аварія вантажного поїзда на Дніпропетровщині спричинила кількагодинне запізнення 12 пасажирських потягів.