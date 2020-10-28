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У Кривому Розі з рейок зійшли 14 вагонів вантажного потяга

Обійшлося без постраждалих.

На околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області в ніч на середу, 28 жовтня, зійшли з рейок 14 вагонів вантажного потяга.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Інцидент стався о 4:10. За попередніми даними, аварія сталася внаслідок роз'єднання зчеплення між вагонами. Внаслідок події люди не постраждали.

Вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у липні аварія вантажного поїзда на Дніпропетровщині спричинила кількагодинне запізнення 12 пасажирських потягів.

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