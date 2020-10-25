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Садовий не зміг проголосувати через відсутність паспорта

Мер Львова взяв на виборчу дільницю закордонний паспорт. 

Садовий не зміг проголосувати через відсутність паспорта
Фото: Lb.ua

Мер Львова Андрій Садовий не зміг взяти участь в голосуванні на місцевих виборах, оскільки прийшов на дільницю з закордонним паспортом. 

Його дружина та теща змогли проголосувати, пише Zaxid.net

Представниця виборчої дільниці відмовилася видавати бюлетень без паспорта громадянина України, тож Садовий був змушений повернутися додому.

"Я не зміг знайти свій український паспорт вдома, взяв закордонний і дівчата зробили мені зауваження, що можна голосувати лише за українським паспортом. Я хочу подякувати їм за пильність", - зазначив мер Львова.

Нагадаємо, що явка на місцевих виборах в Україні станом на 12:00 скалала 13,5%. На виборчих дільницях фіксували порушення видачі бюлетенів, їх фотографування та демонстрацію результатів голосування. При цьому вкидання бюлетенів пачками до опівдня спостерігачі не зафіксували.

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