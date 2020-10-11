В Харкові група невідомих напала ни агітаторів "Слуги народу"

В центрі Харкова ввечері група молодиків з ножем напала на агітаторів від провладної партії.

Про це у Facebook повідомив Голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

"Щойно група малолітніх молодиків влаштувала провокацію в центрі Харкова. З ножем в руках хулігани напали на агітаторів "Зе! команди", - повідомив Кучер.

Він зазначив, що нападники скандували гасла на підтримку чинного мера Харкова Геннадія Кернеса. Такі дії Кучер розцінює як спробу спровокувати конфлікт між політичними силами.

За його словами, матеріали стосовно інциденту вже передані в національну поліцію. Винні будуть "знайдені і жорстко покарані по закону".

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня. Центральна виборча комісія отримала від Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій висновки щодо неможливості проведення місцевих виборів у 18 територіальних громадах поблизу лінії розмежування.