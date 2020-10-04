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На Луганщині рятувальникам вдалось погасити пожежу у двох із семи осередків

Із вогнем борються вже п’ятий день.

На Луганщині рятувальникам вдалось погасити пожежу у двох із семи осередків
Фото: ДСНС

У Луганській області рятувальники погасили пожежу у двох із семи осередків. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій 4 жовтня. 

Станом на 10 ранку неділі ліквідовано пожежі лісового масиву, очерету та сухої рослинності в осередку № 4 поблизу сіл Лобачеве і Геївка та осередку № 7 поблизу села Болотене.

Роботи проводять у цілодобовому режимі. З початку гасіння авіація ДСНС зробила 345 скидів води (1 150 тонн). З вогнем борються 2,5 тис. рятувальників та військових, задіяно 120 одиниць техніки, у тому числі три літаки Ан-32 та два вертольоти Мі-8.

Нагадаємо, внаслідок лісових пожеж, які почались у Луганській області 30 вересня, загинули 11 осіб. 18 людей постраждали.

Станом на ранок 3 жовтня в області продовжували гасити сім осередків вогню у трьох районах. За попередніми оцінками, орієнтовна площа пройдена вогнем в усіх вісьмох осередках складає понад 20 тис. га. До зони ураження потрапило 32 населених пункти. Евакуювали 150 осіб. 

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної Україні території, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

У МВС заявили, що терористи "ЛНР" підпалюють суху траву біля лінії розмежування і опублікували відео на підтвердження.

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